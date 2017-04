Pamela Anderson: Von Baywatch zur Wikileaks-Unterstützerin

Die Schauspielerin ist eine der vehementen Unterstützerinnen von Julian Assange

Ihre Rolle in der TV-Serie Baywatch und das wohl bekannteste Sex-Tape der Welt machten Pamela Anderson in den 90iger Jahren weltberühmt. Diese wilden Zeiten sind vorbei, die Schauspielerin tritt mittlerweile fast ausschließlich als politische Aktivistin in Erscheinung. Neben ihrem Engagement für Tierschutz, tritt sie als vehemente Unterstützung von Wikileaks ("We now need Wikileaks more than ever") auf. So zählt sie zu den Personen, die regelmäßig Julian Assange in seinem Exil in der ecuadorianische Botschaft in London besuchen und die Einstellung sämtlicher Verfahren gegen den Wikileaks-Gründer fordert.

Asyl für Wikileaks-Gründer

Zusätzlich bloggt sie regelmäßig zu aktuellen politischen Themen. Und zwar mit klarer Position und Botschaft. In einem aktuellen Beitrag unterstützt sie den französischen Linkskandidaten Jean-Luc Melenchon, der laut Umfragen im Spitzenfeld für die Präsidentenwahl am Sonntag liegt. Anderson erhofft sich von Melenchon vor allem politisches Asyl für Julian Assange, wie sie in ihrem Blog schrieb. "Es wäre wunderbar, Julian und seine junge Familie in Frankreich wieder vereinen zu können. Mr Melenchon for President! S'il vous plait."

Kritik an der CIA

In anderen Blogeinträgen kritisiert sie die US-Regierung für deren Überwachungsapparat und deren Außenpolitik. Scharf ins Gericht geht Anderson auch mit CIA-Chef Mike Pompeo, der Wikileaks unlängst als "feindlichen Geheimdienst" bezeichnete. Für Anderson eine Retourkutsche, nachdem die Enthüllungsplattform Dokumente und Programme aus dem Fundus der CIA-Hackerabteilung veröffentlichte. Mit seinem Angriff wolle Pompeo nur sein Gesicht bewahren.

Boulevard vermutet Beziehung

Die regelmäßigen Treffen zwischen Anderson und Assange hat mittlerweile auch die englische Boulevard-Presse aufgeweckt, die von einer Beziehung zwischen den beiden schreiben. Anderson, die Assange schon seit 2014 kennt, hat das nicht dementiert. (sum, 20.4. 2017)