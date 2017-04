HBO und Sky kooperieren bei Serien-Produktion

Pay-TV-Sender wollen das erste gemeinsame Projekt 2018 ausgestrahlen

Die Pay-TV-Sender HBO und Sky haben eine Kooperation für die "Produktion von Topserien" beschlossen, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Innerhalb der nächsten zwei Jahre will man einen "konstanten Produktionsoutput" erreichen und "mindestens zwei Dramaserien pro Jahr in Auftrag geben".

Das erste gemeinsame Projekt soll 2018 ausgestrahlt werden. Man sei "offen für alle Vorschläge der kreativen Fernsehschaffenden in den USA und Europa", versprechen die beiden Konzerne "eine einzigartige Chance für Produktionsfirmen". Erste Informationen zu konkreten Projekten soll es in den kommenden Wochen geben. (APA, 20.4.2017)