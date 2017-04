Nachrichtenformat mit Fokus auf soziale Medien ab 24. April

Mit dem ORF Oberösterreich lanciert ein weiteres Landesstudio ein Nachrichtenformat mit Fokus auf soziale Medien. "ORF OÖ kompakt" startet am 24. April und wird werktags in 50 Sekunden über die wichtigsten Themen im Land berichten. Im Fernsehen zu sehen ist der News-Flash um 16.57 Uhr, danach wird er über Facebook, WhatsApp sowie via tvthek und oe.orf.at verbreitet. (APA, 20.4.2017)