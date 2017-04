Tiroler Rockband White Miles gibt Auflösung bekannt

Sängerin Medina Rekic steigt aus – Konzerte der kommenden Tage abgesagt

Wien – Das Tiroler Rock-Duo White Miles hat überraschend seine Auflösung bekannt gegeben. "Es bricht mir das Herz, zu verkünden, dass die Ära von White Miles zu einem Ende gekommen ist", schrieb Schlagzeuger Hansjörg "Lofi" Loferer am Mittwochabend auf der Facebookseite der Band. Als Grund nennt er den unerwarteten Ausstieg von Gitarristin und Sängerin Medina Rekic, die sich neuen Projekten widmen wolle.

Der Manager der Band, Stefan Penz, bestätigte das Band-Aus auf APA-Nachfrage. Die für die nächsten Tage angesetzten Konzerte in Dornbirn, Innsbruck und Enns sowie im italienischen Bruneck und im bayrischen Würzburg seien bereits abgesagt worden. Loferers Statement liest sich versöhnlich. "Egal, woran Medina künftig arbeiten wird, oder wohin auch immer es sie führen wird, ich wünsche ihr nur das Beste", so der Musiker, der sich bei seiner Partnerin für "all den Rock'n'Roll, den wir gemeinsam durchlebt haben", bedankt.

Unfreiwilliger Ruhm

Loferer und Rekic kennen sich seit 2005 und treten seit 2011 unter dem Namen White Miles auf. 2014 erschien das Debütalbum "Job: Genius, Diagnose: Madness", im April 2016 der Zweitling "The Duel", mit dem sie erfolgreich durch Europa tourten und auch beim renommierten Showcase-Festival South by Southwest (SxSW) in Austin, Texas, auftraten.

Zu unfreiwilligem Ruhm kam die Band, als sie 2015 für die Eagles Of Death Metal bei ihrer Europatour die Vorband gab – und damit auch den Terroranschlag auf den Pariser Club Bataclan, der 90 Menschen das Leben kostete, miterlebte. (APA, 20.4.2017)