"Gomorrha"-Autor Saviano plant TV-Serie über Gaddafi

Rom – Der italienische Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano, der mit seinem Bestseller "Gomorrha" international bekannt geworden ist, arbeitet an einer TV-Serie über den langjährigen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Dies berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Donnerstag. Co-Autor ist der israelische Regisseur Nadav Schirman, bekannt für seine Doku "The Green Prince".

Der 37-jährige Saviano hatte bereits an der Produktion der italienischen Erfolgsserie "Gomorrha" mitgewirkt, die mafiöse Strukturen in und um Neapel vor Augen führt. Produziert wird die mit "Gaddafi" betitelte TV-Serie vom Medienunternehmen Entertainment One (eOne) und der italienischen Gruppe Palomar. Letztere steht auch hinter der Detektivserie "Commissario Montalbano". (APA, 20.4.2017)