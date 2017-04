Neu: „Das 1x1 der Immobilienbesteuerung“ von TPA

Das Basis-Know-how für erfolgreiche Immobilieninvestitionen (1x1 der Immobilienbesteuerung 2017) mit allen immobilienrelevanten steuergesetzlichen Neuerungen wurde soeben von TPA zum 21. Mal veröffentlicht. Die kostenfreie Broschüre erscheint auf Deutsch und Englisch.

Die Immobilien-Expertinnen und -Experten von TPA haben die wichtigsten steuerlichen Bestimmungen analysiert und zusammengefasst, denn Immobilieninvestitionen sind sowohl in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als auch bei stabilem Wirtschaftswachstum eine sehr gefragte Anlageform. Immobilieninvestitionen bieten häufig steuerliche Vorteile, langfristige Perspektiven auf Wertsteigerung und sind auch für die Pensionsvorsorge interessant.

21. Ausgabe der Broschüre „1x1 der Immobilienbesteuerung“

Die 21. Ausgabe der Broschüre „1x1 der Immobilienbesteuerung“ bietet einen praxisgerechten Überblick über den aktuellen Stand der Immobilienbesteuerung in Österreich mit Stand 1.3.2017.

Wissenswertes für Immobilienbesitzer

Das prägnante Kapitel „Immobilien im Betriebsvermögen“ gibt interessante Informationen zu dem für KMU und Familienbetriebe besonders wichtigen Thema. Ebenfalls berücksichtigt sind die Aspekte rund um die Besteuerung von Immobilien in Privatstiftungen, von Bauherren- und Vorsorgemodellen sowie von Immobilienfonds. Auch den Immobilieninvestitionen im Ausland, die infolge ihrer Attraktivität ein hohes Gestaltungspotential aufweisen, ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Orientierung im Steuerdickicht der Immobilienbesteuerung

Seit 1996 wird die Broschüre „Das 1x1 der Immobilienbesteuerung“ von TPA veröffentlicht. Jedes Jahr arbeiten bis zu zehn Autorinnen und Autoren an der Publikation, die immer im 2. Quartal des Jahres neu erscheint. „Das 1x1 der Immobilienbesteuerung ist ein praktisches und nützliches Nachschlagewerk auf nur 74 Seiten im handlichen Format. Die Leser schätzen die unkomplizierte Sprache, die übersichtliche Gestaltung sowie die vielen wertvollen Tipps“, erklärt Mag. Karin Fuhrmann, Immobilien-Expertin und eine der federführenden Autorinnen der Publikation.

Beliebteste TPA Broschüre

Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1996 haben die Bestellungen des „1x1 der Immobilienbesteuerung“ konstant zugenommen. Die aktuelle Auflage beträgt 7.000 gedruckte Exemplare. Die elektronische PDF-Version wird rund 300 Mal pro Jahr angefordert. „Das 1x1 der Immobilienbesteuerung ist seit vielen Jahren die am meisten nachgefragte und damit beliebteste TPA Broschüre“, erklärt dazu Karin Fuhrmann.

Kundinnen und Kunden von TPA erhalten die begehrte Broschüre automatisch per Post. Sie wird jährlich sofort nach dem Erscheinen der neuen und aktualisierten Version zugesendet. „Das 1x1 der Immobilienbesteuerung – Basis-Know-how für erfolgreiche Immobilieninvestitionen 2017“ von TPA kann von Interessenten jederzeit unter www.tpa-group.at oder per E-Mail unter service@tpa-group.at kostenlos auf Deutsch und auf Englisch angefordert werden.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.



Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt über 30.490 Mitarbeitern und 769 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:

www.tpa-group.at

www.tpa-group.com

www.tpa-group.at