Stefan Lassnig leitet internationalen Verkauf der NZZ-Mediengruppe

Verantwortet vom Standort Wien aus die internationalen Verkaufsaktivitäten und Internationalisierungsprojekte

Zürich/Wien – Ab Mai verstärkt Stefan Lassnig die Verkaufsorganisation der NZZ-Mediengruppe. Er wird am Standort Wien die internationalen Verkaufsaktivitäten und Internationalisierungsprojekte für die ganze Gruppe verantworten, teilt die NZZ-Mediengruppe mit.

Lassnig war von 2012 bis Ende Februar 2017 Vorstand der Regionalmedien Austria AG (RMA), zuvor Geschäftsführer verschiedener Titel, die zur RMA gehören. Der 41-Jährige wird in seiner neuen Funktion an den Geschäftsführer der NZZ Medien, Steven Neubauer, berichten.

Als Head of Sales and Operations NZZ International wird Lassnig neben den Verkaufsthemen auch Internationalisierungsprojekte verantworten und hier direkt an CEO Veit Dengler berichten. (red, 20.4.2017)