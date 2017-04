Anaheim Ducks als erstes Team im Viertelfinale

Klare Sache: Mit einem 3:1 gegen die Calgary Flames wurde der Sweep fixiert

Calgary – Die Anaheim Ducks sind als erstes Team ins Viertelfinale der National Hockey League (NHL) eingezogen. Der Stanley-Cup-Sieger von 2007 besiegte die Calgary Flames am Mittwoch auswärts 3:1 und entschied die "Best-of-Seven"-Serie auf schnellstem Wege 4:0 für sich. In der zweiten Runde treffen die Ducks auf den Sieger des Duells der Edmonton Oilers mit den San Jose Sharks (Stand: 2:2). (APA; 20.4.2017)

Ergebnisse NHL-Play-off vom Mittwoch – Achtelfinale (best of seven)



Western Conference:

Calgary Flames – Anaheim Ducks 1:3 (Endstand in der Serie: 0:4)

St. Louis Blues – Minnesota Wild 0:2 ( Stand: 3:1)



Eastern Conference:

Toronto Maple Leafs – Washington Capitals 4:5 (2:2)

Boston Bruins – Ottawa Senators 0:1 (1:3).