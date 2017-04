Trump prüft Stahlimporte: Einfuhrbeschränkung denkbar

Ein US-Gesetz erlaubt Einfuhrbeschränkungen aus Gründen der nationalen Sicherheit

Washington – US-Präsident Donald Trump lässt Insidern zufolge prüfen, ob Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen. Trump werde am Donnerstag im Beisein von Vertretern der US-amerikanischen Stahlindustrie eine entsprechende Anweisung unterzeichnen, kündigten zwei Regierungsvertreter am Mittwoch an.

Hintergrund ist ein US-Gesetz, das Einfuhrbeschränkungen aus Gründen der nationalen Sicherheit erlaubt. Beim Stahl könne dies wegen besonderer Legierungen etwa für die Panzerung von Schiffen zutreffen, sagte einer der Insider. Der Vorgang richte sich nicht gegen ein bestimmtes Land, sondern sei "produktbezogen".

Trump hat angekündigt, im Rahmen seiner "America first"-Politik US-Hersteller zu stützen. (APA, 20.4.2017)