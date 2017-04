Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Elif Shafak

Die in in Straßburg geborene Autorin schreibt auf Türkisch und Englisch. Ihre Werke wurden in 40 Sprachen übersetzt

Die türkische Autorin Elif Shafak erhält den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Das gab der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) am Mittwochabend bei einer Veranstaltung zum Unesco-Welttag des Buches bekannt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, ein Termin für die Preisverleihung steht noch nicht fest.

Shafak wurde am 25. Oktober 1971 in Straßburg geboren und gehört zu den meistgelesenen Autorinnen in der Türkei. Nach dem Studium der Internationalen Beziehungen und Gender and Women's Studies an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara promovierte sie in Politikwissenschaften und lehrte an verschiedenen Universitäten in der Türkei, Großbritannien und den USA.

Insgesamt veröffentlichte die vielfach ausgezeichnete Autorin, die auf Türkisch und Englisch schreibt, 15 Bücher. Auf Deutsch erschienen bisher 13 Werke, darunter "Die vierzig Geheimnisse der Liebe" (2013), "Ehre" (2014), "Der Architekt des Sultans" (2015) und zuletzt "Der Geruch des Paradieses" (2016, Kein & Aber Verlag). Shafaks Werk wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Der Preis wird heuer zum 27. Mal verliehen. Zuletzt wurde 2015 Doron Rabinovici mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet, davor ging er unter anderen an Milo Dor, Christine Nöstlinger, Erika Pluhar, Armin Thurnher und Barbara Coudenhove-Kalergi. Der Welttag des Buches findet am 23. April statt. (APA, 20.4.2017)