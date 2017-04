Islam für die politisch Unkorrekten – und die Medien

Perugia – "Islam für die politisch Unkorrekten" nennt der ägyptisch-belgische Journalist und Blogger Khaled Diab sein neues Buch, das im September bei Gilgamesh Publishing erscheint. Was da schief läuft, erklärt er im Video-Interview für derStandard.at beim Journalismusfestival in Perugia.

Tobias Holub ist Student am Journalismus-Institut der FH WKW und arbeitet als freiberuflicher Fotograf in Wien.