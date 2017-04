Nordkorea an USA: "Legt euch nicht mit uns an"

Präemptivschlag würde nicht nur Südkorea, sondern auch das US-Festland auslöschen

Seoul – Nordkorea und die USA bleiben auf Konfrontationskurs. "Legt euch nicht mit uns an", warnte Nordkorea am Donnerstag in der amtlichen Zeitung "Rodong Sinmun".

Nordkorea sei auf jegliche Angriffe der USA vorbereitet: "Sollten wir unseren super-gewaltigen Präemptivschlag starten, wird er nicht nur umgehend die Truppen der US-Imperialisten in Südkorea und Umgebung sondern auch das US-Festland auslöschen und sie zu Asche machen."

Tillerson prüft alle Möglichkeiten

Zuvor hatte US-Außenminister Rex Tillerson gesagt, die USA prüften alle Möglichkeiten, wie auf Nordkorea wegen des Raketen- und Atomwaffenprogramms Druck ausgeübt werden könne. Vize-Präsident Mike Pence hat auf seiner Asien-Reise wiederholt, dass die Zeit der "strategischen Geduld" vorbei sei.

Nordkorea hatte am Sonntag erneut eine Rakete getestet. Der Versuch schlug jedoch fehl. Im UNO-Sicherheitsrat blockierte Russland am Mittwoch eine Erklärung, in welcher der Raketentest verurteilt werden sollte. Russland bestand eigenen Angaben zufolge auf einer Formulierung, die auch eine Beilegung des Konflikts durch einen Dialog vorsieht. Dies war im letzten Entwurf fallengelassen worden. (APA, 20.4.2017)