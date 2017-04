Korruption: Nigerias Präsident feuert Spitzenbeamte

Geheimdienstchef und Kabinettschef entlassen

Abuja – Nigerias Präsident Muhammadu Buhari hat in Folge von massiven Korruptionsvorwürfen den Chef des Geheimdienstes sowie Kabinettschef David Babachir Lawal entlassen. Lawal soll mehr als 800.000 Dollar (748.923,42 Euro) entwendet haben, die für humanitäre Hilfe in dem von Hunger geplagten Nordosten des Landes vorgesehen waren, teilte die Regierung am Mittwoch mit.

Gleichzeitig wurde auch Geheimdienstchef Ayo Oke im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal von rund 44 Millionen Dollar entlassen. Präsident Buhari habe intensive Ermittlungen in beiden Verdachtsfällen angeordnet.

Vergangene Woche hatten nigerianische Behörden Dutzende Millionen Dollar an Bargeld in einer privaten Wohnung in der Wirtschaftsmetropole Lagos sichergestellt. Der nigerianische Geheimdienst hatte die Verantwortung übernommen. Nigeria gehört nach Angaben der Organisation Transparency International (TI) zu den korruptesten Ländern der Welt. Der TI-Index listet Nigeria auf Rang 136 von 176.

Hunderttausende Menschen aus dem Nordosten Nigerias sind vor der Gewalt der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram auf der Flucht. Rund 4,7 Millionen Menschen sind nach Angaben der Welternährungsorganisation dringend auf Lebensmittelhilfe angewiesen. (APA, 19.4.2017)