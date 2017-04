Fox News: Moderator Bill O'Reilly muss angeblich gehen

Er soll mit dem Sender Schweigegeld an fünf Frauen gezahlt, die ihm sexuelle Belästigung vorwerfen

Der konservative US-Fernsehsender Fox News zieht nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung die Reißleine: Laut einem Bericht des "New York Magazin" muss Moderator Bill O'Reilly gehen. Kommuniziert werden soll der Abgang noch im Laufe der Woche, heißt es unter Berufung auf nicht näher definierte Quellen.

Nach Enthüllungen der "New York Times" über die mutmaßliche sexuelle Belästigung mehrerer Frauen durch O'Reilly hat seine populäre Sendung beim Sender Fox News zahlreiche zahlungskräftige Werbekunden verloren. Unter anderem die Autokonzerne Mercedes-Benz, BMW, Toyota und Hyundai setzten ihre Aufträge für Werbespots während der Sendung "The O'Reilly Factor" aus.

Die "New York Times" hatte berichtet, O'Reilly und sein Sender Fox News hätten insgesamt 13 Millionen Dollar (12,2 Millionen Euro) als Schweigegeld an fünf Frauen gezahlt, die dem 67-jährigen Moderator Belästigung vorgeworfen hätten. Im Gegenzug mussten sich die Frauen demnach verpflichten, die Vorwürfe nicht öffentlich zu machen und keine Klagen einzureichen. Es handle sich bei ihnen um Frauen, die entweder für O'Reillys Show arbeiteten oder dort regelmäßig zu Gast waren, hieß es in dem Bericht. (red, APA, 19.4.2017)