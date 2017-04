Moskau rettet von orthodoxer Kirche kontrollierte Bank

Zentralbank gibt 1,1 Milliarden Euro Kredit

Moskau – In Russland springt der Staat der von der Pleite bedrohten Bank Pereswet bei, die unter Kontrolle der mächtigen orthodoxen Kirche steht. Die Zentralbank werde einen Kredit in Höhe von 66,7 Mrd. Rubel (1,1 Mrd. Euro) zur Verfügung stellen, teilte sie am Mittwoch mit.

Weitere 1,15 Mrd. Euro würden mehr als 70 private Gläubiger der Bank beisteuern, indem sie Schuldscheine der Bank akzeptierten. Dies geschehe freiwillig, betonte die Zentralbank.

Es ist das erste Mal, dass private Gläubiger in Russland an der Rettung einer Bank beteiligt werden. Die Zentralbank hat in den vergangenen Jahren mehr als 300 Banken in Schieflage geschlossen – für die Entschädigung der Kunden, aber auch für die Rettung anderer Kreditinstitute flossen öffentliche Mittel.

Die Bank Pereswet befindet sich zu 49 Prozent im Besitz der Kirche und führt für sie auch viele Geschäfte aus. Sie ist auch die Bank einiger großer russischer Konzerne. Die Pereswet steht seit Oktober unter Aufsicht der Zentralbank. Sie wird künftig von der Bank WBRR geführt, die wiederum unter Kontrolle der halbstaatlichen Ölgesellschaft Rosneft steht. (APA, 19.4.2017)