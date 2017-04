Schalke mit Druck und Personalsorgen gegen Ajax

Gelsenkirchner drohen nach 0:2 im Hinspiel sämtliche Saisonziele zu verpassen – viele Blessierte machen die Aufgabe nicht leichter

Gelsenkirchen – Mit großen Personalsorgen geht Schalke 04 das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League. Vor allem in der Abwehr ist die Not vor dem zweiten Duell mit Ajax Amsterdam am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) groß. Rechtsverteidiger Coke ist im Europapokal nicht spielberechtigt, Allrounder Thilo Kehrer nach der dritten Gelben Karte gesperrt. Zudem ist der Einsatz von Weltmeister Benedikt Höwedes (Wadenprobleme) und Linksverteidiger Sead Kolasinac (Adduktorenprobleme) fraglich.

"Er war in München zur Untersuchung", sagte Trainer Markus Weinzierl über den Bosnier, ohne den die Königsblauen zuletzt dreimal verloren: "Die Chancen stehen 50:50."

Weiter ausfallen wird Offensivspieler Eric Maxim Choupo-Moting (Kniereizung). Dagegen ist Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, der beim 1:2 am Ostersonntag bei Darmstadt 98 krank fehlte, wieder fit. Vor allem die Besetzung des Rechtsverteidigers in der Viererkette bereitet Sorgen. "Wir machen uns viele Gedanken, wer da spielt", sagte Weinzierl.

Die Österreicher Fraktion mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf sind in der Startelf gesetzt und sollen für die Offensivakzente sorgen.

Trotz der 0:2-Hinspielniederlage mit deutlicher Überlegenheit des niederländischen Rekordmeisters glaubt der Schalker Coach noch an ein Weiterkommen. "Es ist möglich – in 90 Minuten, in 120 Minuten oder mit Elfmeterschießen", sagte Weinzierl, der vor allem auf die Schalker Heimstärke setzt: "Vor zehn Tagen haben wir 4:1 gegen Wolfsburg gewonnen, davor 3:0 gegen Augsburg. Da hat es nach vorne gut ausgesehen. Wir brauchen ein frühes Tor, dann ist alles möglich."

"Dass der Druck ziemlich groß ist, sollte jedem klar sein", sagte der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka. Nach dem 0:2-Desaster gegen bärenstarken Niederländer und der 1:2-Blamage beim Tabellenletzten Darmstadt 98 droht in Gelsenkirchen der "Worst Case": das Verpassen aller Saisonziele, das Ende des Europa-Abos und heftiger Gegenwind für die neue sportliche Führung.

Zwei belgische Asse

Während Schalke eine Aufholjagd starten muss, genügt Englands Rekordmeister Manchester United nach dem Auswärts-1:1 nun im Heimspiel gegen RSC Anderlecht bereits ein torloses Remis zum Weiterkommen. KRC Genk, ebenfralls aus Genk wurde nach einem 2:3 bei Celta de Vigo schon ein 1:0 vor eigenem Publikum den Vorstoß unter die letzten Vier bedeuten.

Den letzten Semifinalisten ermitteln Besiktas Istanbul (ohne Veli Kavlak) und Olympique Lyon, wobei die UEFA nach den schweren Ausschreitungen beim 2:1-Sieg in der Vorwoche in Frankreich noch für Mittwoch Entscheidungen angekündigt hat. Da der Besiktas-Anhang in dieser Saison bereits beim Gruppen-Gastspiel in Kiew gewütet hatte, droht ein Geisterspiel in Istanbul. (sid, red, 19.4. 2017)