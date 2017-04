TV- und Radiotipps für Donnerstag, 20. April

23.25 MAGAZIN Literatour: Alfred Komarek trifft Radek Knapp In seinem neuen Roman Der Mann, der Luft zum Frühstück aß schildert Radek Knapp, wie sich ein junger Pole als Neu-Wiener mit verschiedenen Gelegenheitsjobs herumschlägt. Alfred Komarek spricht darüber mit dem Autor. Bis 23.55, Servus TV

23.20 DISKUSSION Inside Asia Wie explosiv ist die Krise auf der Koreanischen Halbinsel? Ist China der große Verlierer einer Eska lation? Darüber debattieren mit ORF-Asienkorrespondent Raimund Löw: Jörg Wuttke, Europäische Handelskammer in Peking, Universitätsprofessorin Meng Hong von der renommierten Renmin-Universität, Universitätsprofessor Feng Xiaohu, der China-Korrespondent des Spiegel Bernhard Zand. Bis 0.10, ORF 3

22.30 MAGAZIN Eco 1) Kampf dem Frost – Wie Bauern den Ernteausfall verhindern wollen. 2) Der Inflation auf der Spur: Was wirklich teurer wird. 3) Länger arbeiten, gesund bleiben – was Unternehmen für Mitarbeiter tun. Bis 23.05, ORF 2

22.15 DISKUSSION Talk im Hangar-7: 73 Prozent für Erdogan – Was ist los mit den Austro-Türken? Bei Michael Fleischhacker diskutieren u. a. Ramazan Aktaş vom Erdogan-nahen Verein Union Europäisch-Türkischer Demokraten und die Autorin Düzen Tekkal. Bis 23.25, Servus TV

21.05 REPORTAGE Am Schauplatz: Die Rache der Bakterien Mit der zunehmenden Resistenz krankmachender Keime gegenüber Antibiotika besteht die Gefahr, dass heute einfach zu behandelnde Infektionen wie Lungen- oder Hirnhautentzündungen wieder zu einer tödlichen Bedrohung werden können, warnen Experten. Alfred Schwarzenberger recherchierte, warum Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt werden. Bis 22.00, ORF 2

21.10 DISKUSSION Inside Istanbul Der Polittalk verlässt den Standort Brüssel, um in Istanbul Station zu machen. Ingrid Thurnher diskutiert dort gemeinsam mit ORF -Türkei-Korrespondent Jörg Winter und Gästen die Auswirkungen des Verfassungsreferendums in der Türkei. Bis 22.15, ORF 3

20.35 FLÜCHTLINGE Amnesty in Motion: Die Türkei – Zwischen Erdogan und Europa Im Fokus steht das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Bis 21.05, Okto TV

20.15 SHOW Homo Austriacus – "So samma" Einen "tiefen Blick in die österreichische Seele" verspricht Andreas Steppan. Mit ihm diskutieren Harald Serafin (Sänger), Angelika Kirchschlager (Opernsängerin), Eva Marold (Schauspielerin), Alex Kristan (Kabarettist), Patricia Kaiser (Exleichtathletin und Moderatorin) und Karl Merkatz (Schauspieler). Bis 21.15, Servus TV

20.15 MINISERIE Wir sind alle Millionäre (1–3/3) Die Pepys Road in einem Londoner Vorort: Ihre Bewohner können sich – dank Gentrifizierung und des überhitzten Immobilienmarkts der Hauptstadt – Millionäre nennen. Doch damit beginnen die Probleme. Und sie eskalieren, als die Hausbesitzer die Botschaft erhalten: "Wir wollen, was ihr habt." Typisch britischer Humor. Bis 23.15, Arte

Radiotipps

15.00 MAGAZIN

Connected: Games mit WTF-Faktor Rainer Sigl und Robert Glashüttner widmen sich kuriosen und absurden Computerspielen. Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Präsidentenwahl in Frankreich. Die große Ungewissheit Die große Frage lautet, wer es beim Urnengang am Sonntag in die Stichwahl schafft. Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Radio Stimme: Auf keiner Landkarte – Exil und Literatur Die Verdrängung der österreichischen Vergangenheit äußert sich auch in der Ignoranz der Exilliteratur und hier speziell der Werke jener Autoren gegenüber, die in der NS-Zeit vertrieben wurden. Bis 20.00, Orange 94.0 im Raum Wien und o94.at

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Schutz auf Kosten der Freiheit? Wie der Rechtsstaat auf die Terrorgefahr reagiert Für den Kampf gegen Terroristen hat der Verfassungsschutz durch das polizeiliche Staatsschutzgesetz mehr Überwachungsbefugnisse bekommen. Zu viele, wie viele Kritiker sagen. Bis 19.30, Ö1

20.00 MAGAZIN

Wie wir leben wollen: Mediale Redlichkeit Über Wahrheitsstreben und suggestive Berichterstattung diskutieren Vertreter aus Journalismus, Linguistik und Medienwissenschaften. Bis 21.00, Freirad – 105.9 im Raum Innsbruck und freirad.at

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Jagoda Marinic Renata Schmidtkunz spricht mit Jagoda Marinic, Schriftstellerin und Journalistin. Bis 22.00, Ö1

0.05 TALK & MUSIK

Nachtquartier: Botschaften ohne Worte Peter Patzak, Maler, Theatermacher und Regisseur (Kottan ermittelt), ist zu Gast bei Anna Soucek. Bis 1.00, Ö1 (Oliver Mark, 20.4.2017)