Historischer Kalender – 20. April

1792 – König Ludwig XVI. von Frankreich erklärt unter dem Druck der Nationalversammlung Österreich und Preußen den Krieg (Erster Koalitionskrieg). Französische Truppen können die Preußen durch die berühmte "Kanonade von Valmy" zurückdrängen und Savoyen, Nizza und Belgien einnehmen.

1887 – In Paris findet das erste, von der Zeitschrift "Le Velocipede" organisierte Autorennen gegen die Uhr statt: Einziger Teilnehmer ist Georges Bouton mit einem vierrädrigen Dampfwagen.

1932 – Der vietnamesische Kaiser Bao Dai kehrt 18-jährig nach Hue zurück, um den Thron zu besteigen. Noch vor dem Tod seines Vaters und Vorgängers Khai Dinh 1926 hatte ihn die französische Protektoratsmacht zur Überwachung seiner Erziehung nach Paris gebracht.

1942 – Um die Gefahr eines antibritischen Aufstands in Indien bei einem weiteren Vordringen der Japaner abzuwenden, nimmt Lordsiegelbewahrer Sir Richard Stafford Cripps namens der britischen Regierung Verhandlungen mit den führenden Repräsentanten der indischen Kongresspartei Gandhi und Nehru auf.

1947 – In den Ländern der britischen Besatzungszone Deutschlands finden die ersten Landtagswahlen statt. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden die Sozialdemokraten stärkste Partei, in Nordrhein-Westfalen die Christdemokraten.

1947 – Nach dem Tod von König Christian X. von Dänemark besteigt sein ältester Sohn als Frederik IX. den Thron.

1962 – Als Chef der terroristischen Geheimorganisation OAS ("Organisation armee secrete"), die gegen die Loslösung Algeriens von Frankreich kämpft, wird General Raoul Salan, einer der Anführer des vereitelten Putschs von 1961, in Algier festgenommen (1962 von einem Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt, 1968 begnadigt und aus der Haft entlassen.)

1967 – Ein Schweizer Charterflugzeug stürzt bei Nikosia auf Zypern ab, 126 Tote, großteils Touristen.

1967 – Die amerikanische Mondsonde Surveyor-3 setzt im "Meer der Stürme" auf.

1972 – Die oppositionelle ÖVP bezeichnet die von der SPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Bruno Kreisky geplante Fristenlösung (Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs bis zum Ende des dritten Monats) als unannehmbar.

1972 – Das US-Raumschiff "Apollo 16" landet auf dem Mond.

1977 – Wilfried Haslauer (ÖVP) wird nach dem Rücktritt von Hans Lechner Landeshauptmann von Salzburg.

1977 – Premiere des Films "Der Stadtneurotiker" von Woody Allen in den amerikanischen Kinos.

1992 – In Sevilla wird die Expo '92, die bis dato größte Weltausstellung der Geschichte, vom spanischen König Juan Carlos I. eröffnet.

Geburtstage:

Pietro Aretino, ital. Schriftsteller (1492-1556)

Gustave Roud, schweiz. Dichter (1897-1976)

Ottomar Domnick, dt. Filmregisseur/Neurologe/ Kunstsammler (1907-1989)

Karl Alex Müller, schweiz. Physiker, NP Physik 1987 (1927- )

Jiri Dienstbier, tschech. Politiker (1937-2011)

Pepi Stiegler, öst. Skirennläufer (1937- )

Marco Hangl, schwz. Skirennläufer (1967- )

Carmen Electra, US-Schauspielerin (1972- )

Todestage:

Andrej Sladkovic, slowak. Dichter (1820-1872)

Bram Stoker, irisch. Schriftsteller (1847-1912)

Christian X., König von Dänemark (1870-1947)

Rudolf Christ, öst. Opernsänger (1916-1982)

Benny Hill, engl. Komiker (1924-1992)



(APA, 20.4.2017)