Britisches Parlament billigt Neuwahl am 8. Juni

522 Ja-Stimmen, nur 13 gegen vorgezogene Parlamentswahl. Konservative liegen in Umfragen mit riesiger Mehrheit voran

London – Die Briten werden am 8. Juni ein neues Parlament wählen. Das Unterhaus stimmte am Mittwoch für den von Premierministerin Theresa May eingebrachten Vorschlag für einen vorgezogenen Wahltermin am 8. Juni. Für den Antrag gab es eine überwältigende Mehrheit von 522 Stimmen. Nur 13 der 650 Abgeordneten lehnten die vorgezogene Neuwahl ab. Nötig für die Annahme war eine Zweidrittelmehrheit. Enthalten hatten sich vor allem die Abgeordneten der Schottischen Nationalpartei (SNP).

May hatte am Vortag überraschend den Vorstoß in Richtung neuer Wahlen gestartet. Ihre Konservativen führen mit einer großen Mehrheit in allen öffentlichen Umfragen. Die oppositionelle Labour-Partei war hingegen in der Zwickmühle: Sie hatte zwar mehrfach selbst Neuwahlen gefordert, liegt in Umfragen aber auf historischen Tiefstständen. Auch sie hatte aber angekündigt, für die Neuwahl zu stimmen. Die Konservativen regieren bereits seit der Wahl vor zwei Jahren mit absoluter Mehrheit. May argumentiert aber, sie brauche neue Legitimation und Stärkung für die Brexit-Verhandlungen mit der EU.

Der Abstimmung war ein Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition vorausgegangen. Labour-Chef Jeremy Corbyn bezeichnete May als "eine Premierministerin, der man nicht trauen kann". Sie habe zuvor immer wieder betont, dass es keine Neuwahl geben werde. Dennoch begrüße seine Partei mehrheitlich die Neuwahl. Umfragen sehen einen großen Vorsprung für die Konservativen und Labour in einem historischen Tief. (red, Reuters, APA, 19.4.2017)