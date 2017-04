Bundestagswahl: Frauke Petry verzichtet auf Spitzenkandidatur für AfD

Die Chefin der rechtspopulistischen Partei will sich auch nicht am Spitzenteam für die deutsche Bundestagswahl beteiligen

Berlin – Die Chefin der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, Frauke Petry, will nicht als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das erklärte sie am Mittwoch in einem Video auf Facebook. Sie stehe "weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam" zur Verfügung. Petry kritisierte auch die parteiinternen Spekulationen über die Spitzenkandidatur.

Petry steht wegen innerparteilicher Spannungen unter Druck, insbesondere der rechte AfD-Flügel hatte sie zuletzt kritisiert. Berichte über einen angeblichen Abschied von der Parteispitze hatte sie vor wenigen Wochen noch dementiert.

Spannungen um Grundsätze

Die Alternative für Deutschland will am Wochenende in Köln über ihr Wahlprogramm und die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl im September entscheiden. Schon in den vergangenen Monaten hatte es Kontroversen zwischen Kirchen und AfD-Politikern gegeben. Im Westen Deutschlands sind aber auch Christen in der AfD aktiv.

Petry hatte für den Parteitag zwei Anträge für das Grundsatzprogramm vorgeschlagen: "Insbesondere ist in der AfD für rassistische, antisemitische, völkische und nationalistische Ideologien kein Platz." Begründet wurde der Antrag damit, keine Missverständnisse über die AfD-Ziele durch Meinungsäußerungen von "Funktionsträgern" aufkommen zu lassen. Auch ein weiterer Antrag ging in dieselbe Richtung: Petry fordert darin eine Grundsatzentscheidung über die Ausrichtung der Partei.

Ohne einen Namen zu nennen, zielt der Vorstoß auf den Thüringer AfD-Chef und Rechtsausleger Björn Höcke, der bundesweit mit abwertenden Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin Empörung ausgelöst hatte. Petrys Gegner, darunter der einflussreiche "Ehrenvorsitzende auf Lebenszeit" der Brandenburger AfD, Alexander Gauland, wollten dies verhindern. Rechtsextreme Tendenzen gebe es in der Partei ohnehin nicht. Sie wollen zudem die Rehabilitation Höckes durchsetzen. (red, APA, Reuters, 19.4.2017)