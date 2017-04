Daimler-Millionen als baumelnde Karotte für VfB-Mitglieder

Sollte Ausgliederung der Fußball-Abteilung mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschossen werden will Autokonzern bis zu 41,5 Millionen für Anteile investieren

Stuttgart – Im Falle einer Ausgliederung seiner Fußball-Abteilung kann der VfB Stuttgart mit einer Millionen-Investition der Daimler AG rechnen. Sollte der Zweitliga-Tabellenführer die direkte Rückkehr in die Bundesliga schaffen, bezahlt der Autobauer 41,5 Millionen Euro für 11,75 Prozent an der AG. Verpasst der VfB den Aufstieg in dieser Saison, bekommt Daimler fünf Prozent für 10,5 Millionen Euro.

"Wir haben für beide Fälle eine fixe Zusage", sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich am Mittwoch und betonte: "Daimler hat keinerlei Interesse, ins operative Geschäft einzugreifen."

Voraussetzung ist jedoch, dass die Klub-Mitglieder am 1. Juni 2017 mit mindestens 75 Prozent für die Ausgliederung einer AG stimmen. Von den neun Sitzen im Aufsichtsrat der VfB-AG sollen zwei an Vertreter des Autobauers gehen. Einer an Daimler als Investor und einer an einen Repräsentanten der Mercedes-Benz Bank, die ihr Engagement als Hauptsponsor im Falle einer Ausgliederung nach Angaben von Dietrich ausweiten will.

Der VfB Stuttgart, bei dem ÖFB- Teamspieler Florian Klein unter Vertrag steht, will mit dem Verkauf von Anteilen insgesamt 100 Millionen Euro einnehmen. In den kommenden Jahren sollen maximal 24,9 Prozent der Anteile verkauft werden. (APA, red, 19.4. 2017)