Haie und Rochen in Nord- und Ostsee stark gefährdet

Durch Fischerei, veränderte Lebensbedingungen, Schadstoffe und Klimawandel sind die Knporpelfische in Gefahr

Hamburg – Um Knorpelfische wie Haie und Rochen in deutschen Meeren ist es schlecht bestellt. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschafter der Universität Hamburg, die im Auftrag des deutschen Bundesamtes für Naturschutz (BfN) die Situation der Tiere unter die Lupe genommen haben.

So seien der Gewöhnliche Stechrochen und der Glattrochen in deutschen Meeresgebieten ausgestorben oder verschollen, wie das BfN am Mittwoch mitteilte. Nagelrochen und Dornhai seien vom Aussterben bedroht, Hundshai und Sternrochen in unterschiedlichen Graden gefährdet. Als Gründe für die "alarmierende Gefährdungssituation" werden Fischerei, veränderte Lebensbedingungen, Schadstoffe und Klimawandel genannt. (APA, 19.4.2017)