Besetztes Gebäude in Wien-Penzing wurde vor Räumung verlassen

Beamter: "Ostern ist vorbei, alle Nester sind ausgeräumt", 150 Beamte waren im Einsatz

Wien – Bei der Räumung des besetzen Gebäudes in der Kienmayergasse 15 in Wien-Penzing war am Mittwoch niemand mehr anwesend. Die Polizisten fanden in dem Haus keine Aktivisten vor. Auch die angrenzenden Häuser wurden kontrolliert. Von den Besetzern, die die Immobilie am Ostersonntag in Beschlag genommen hatten, fehlte jede Spur. "Ostern ist vorbei, alle Nester sind ausgeräumt", sagte ein Beamter.

Die Einsatzkräfte machten sich am frühen Nachmittag daran, ihre Gerätschaften wegzuräumen. Auch der bereitgestellte Panzerwagen wurde abgezogen.

foto: hans punz

Räumung mit WEGA

Die Polizei hatte am Mittwoch kurz nach 11.00 Uhr mit der Räumung begonnen. WEGA-Beamte öffneten das Haustor mit einem Brecheisen. Die Einsatzkräfte schützen sich mit Schildern gegen etwaige Wurfgeschosse von oben, es kam jedoch nichts aus den Fenstern geflogen. Die Polizisten begannen damit, Sessel und anderes Mobiliar aus dem Stiegenhaus zu entfernen. Zumindest der Eingangsbereich sah aber nicht massiv verbarrikadiert aus.

foto: hans punz

Polizisten gingen mit Motorsägen in das Stiegenhaus, um offenbar weitere Barrikaden zu entfernen. Aus dem Gebäude drang der Lärm der Geräte nach draußen. Rund um die Auflösung der Hausbesetzung standen etwa 150 Beamte im Einsatz, schrieb die Polizei am Mittwochvormittag auf Twitter. Auch ein Polizei-Panzer wurde aufgefahren.

Rund um den Einsatz bzgl. der Räumung der Hausbesetzung sind ca. 150 KollegInnen im Einsatz. #kmg15 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) April 19, 2017

Die Besetzer des Hauses sind kurz davor mit einer Lautsprecherdurchsage darüber informiert worden, dass die Besetzung aufgelöst wird. Den Aktivisten wurde von der Polizei 15 Minuten Zeit gegeben, das Haus zu räumen. Beamte bezogen Stellung, im besetzten Haus war es vorerst ruhig. Medienvertreter mussten die Sperrzone verlassen.

Die Besetzter rechneten in ihrem Blog am Mittwoch nicht mit einer raschen Räumung. "Wir bleiben standhaft, deßhalb (sic) treffen wir uns morgen um 11.00 Uhr zum Brunch um uns auszutauschen und die weiteren Aktivitäten zu besprechen", hieß es auf https://kienmayergasse15.noblogs.org. "Bullen angreifen!" und "Besetzungen verteidigen!" wurde als Parole ausgegeben.

1.500 Beamte bei Pizzeria-Räumung

Bei der Räumung der sogenannten Pizzeria Anarchia in Wien-Leopoldstadt im Juli 2014 hatte die Exekutive fast 1.500 Beamte, ein gepanzertes Fahrzeug und einen Wasserwerfer aufgeboten. Die Kosten des Einsatzes beliefen sich damals auf 870.000 Euro. Die 19 festgenommenen Hausbesetzer wurden schon in der folgenden Nacht auf freien Fuß gesetzt. Angeklagt wurde nur ein Brite, der für die Behörden nicht greifbar war. (APA, 19.4.2017)