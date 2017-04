Elefantenbullen stehen vor allem auf unbekannte Kühe

Wiener Wissenschafter fanden mit Subwoofer-Hilfe die Vorlieben der Rüsseltiere heraus

Wien – Afrikanische Elefantenbullen finden Laute von unbekannten Weibchen attraktiver als jene von vertrauten Weibchen: Das zeigten Wiener Wissenschafter mit Playback-Experimenten mit Elefanten in einem südafrikanischen Nationalpark. Im Fachjournal "Scientific Reports" vermuten sie, dass dieses Verhalten eine evolutionäre Anpassung sein könnte, um Inzucht zu vermeiden.

Verbindung über weite Distanzen

Wenn Elefanten aufgeregt sind, "trompeten" sie mit ihrem Rüssel. Die Tiere erzeugen aber auch mit ihrem Kehlkopf sogenannte Rumble-Laute. Dabei handelt es sich um sehr tiefe Töne, die teilweise im Infraschallbereich und damit unter der menschlichen Hörschwelle liegen. Mit deren Hilfe können sich die Tiere über große Distanzen hinweg verständigen, etwa um während ihrer Wanderungen mit der Herde oder Familie Kontakt zu halten oder mit anderen Gruppen zu kommunizieren.

Das gilt vor allem für die in Familienverbänden lebenden Weibchen – über die Lautäußerungen von Bullen, die in Junggesellengruppen oder als Einzelgänger leben, wusste man bisher relativ wenig. Die Kognitionsbiologen Angela Stöger und Anton Baotic von der Universität Wien haben im Vorjahr gezeigt, dass Elefantenbullen nicht nur im hocherregten, "Musth" genannten Zustand mit hohem Testosteronspiegel solche Rumble-Laute ausstoßen, sondern damit auch Auskunft über ihre Reife, also Größe und Alter, geben.

Das Experiment

Stöger und Baotic haben nun im Addo Elephant National Park in Südafrika mittels Playback-Experimenten sensorische und kognitive Fähigkeiten von Afrikanischen Elefantenbullen erforscht. Dabei spielen sie einem Tier Audioaufnahmen vor und beobachten dessen Reaktion. Das ist in der Praxis gar nicht so einfach: schließlich müssen Laute mit Infraschallanteil (um die 10 Hertz) mit etwa 110 Dezibel Lautstärke (gemessen in einem Meter Entfernung) abgespielt werden.

Dafür verwendeten die Wissenschafter einen 300 Kilogramm schweren, speziell angefertigten Lautsprecher, einen Subwoofer. Wenn damit Rumbles von fremden Weibchen abgespielt wurden, drehten sich die Bullen öfter zum Lautsprecher und näherten sich diesem signifikant häufiger als bei Tönen vertrauter Weibchen.

"Unser Ergebnis deutet stark darauf hin, dass auch Männchen soziale Information aus Lauten beziehen. Weibchen tun dies vornehmlich, um sich mit ihren Herdenmitgliedern zu koordinieren und zu treffen. Männchen hingegen scheinen diese Fähigkeit primär zu nutzen, um potenzielle Partnerinnen zu finden", sagt Stöger. Die Präferenz zu Lauten von unbekannten Weibchen könnte auf eine evolutionäre Anpassung hindeuten, bei der Männchen akustische Information nutzen, um Inzucht zu vermeiden. (APA, red, 19. 4. 2017)