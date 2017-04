Das ist die beste Zeit, um den Sommerurlaub zu buchen

Wann sollte das Hotel für den Sommerurlaub gebucht werden, um maximal zu sparen? Diese Frage beantwortet der aktuelle Report "Beste Zeit zum Buchen" von TripAdvisor



Die Analyse nimmt Hotelpreis-Daten für die Sommermonate Juni, Juli und August in neun beliebten Regionen und ausgewählten Städten rund um den Globus unter die Lupe. Als beste Zeit zum Buchen wurden die Zeiträume definiert, in denen die Hotelpreise in jeder Destination durchgängig unter dem jeweiligen Durchschnitt lagen.

Nachfolgend sind die möglichen Ersparnisse aufgeschlüsselt, die sich beim Vergleich der günstigsten und teuersten Zeiten zum Buchen für Hotels diesen Sommer ergeben.

Früh oder spontan entscheiden

Der Blick auf die Regionen zeigt, zwischen Europa und dem Südpazifik gibt es gravierende Unterschiede: Frühbucher tun sich leichter, ein Schnäppchen in Europa zu ergattern, wer sich spontan entscheidet, hat gut Chancen bei Destinationen im Südpazifik und im Nahen Osten.