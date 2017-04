Zwischenstand: Gouverneur unterliegt bei Wahl in Jakarta

Anies Baswedan laut Umfragen in der Stichwahl bei etwa 58 Prozent – Amtsinhaber Ahok bei 42 Prozent

Jakarta – Bei der Gouverneurswahl in der indonesischen Hauptstadt Jakarta liegt nach ersten inoffiziellen Zahlen der muslimische Herausforderer gegen den christlichen Amtsinhaber vorn. Nach den Umfragen mehrerer Meinungsforschungsinstitute kam der ehemalige Erziehungsminister Anies Baswedan am Mittwoch in der Stichwahl auf etwa 58 Prozent der Stimmen.

Der bisherige Gouverneur Basuki Tjahaja Purnama, ein Christ mit chinesischen Wurzeln, lag demnach nur bei 42 Prozent. Die Abstimmung galt auch als Stimmungsmesser, wie im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt mit Minderheiten umgegangen wird. Der amtierende Gouverneur Purnama – Spitzname: Ahok – steht in der Kritik, weil er sich angeblich abfällig über den Koran geäußert haben soll. Er muss sich deshalb auch vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Mit 250 Millionen Einwohnern gehört Indonesien zu den größten Demokratien der Welt. Mehr als 200 Millionen davon sind muslimischen Glaubens. Das Christentum ist in dem südostasiatischen Inselstaat mit etwa 20 Millionen Gläubigen in der Minderheit. (APA, 19.4.2017)