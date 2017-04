20. April: Gut vorbereitet zum heutigen "Weed Day"

Befürworter der Legalisierung von Marihuana zelebrieren jedes Jahr am 20. April um exakt 16:20 Uhr den Cannabis-Tag durch gemeinsames, halb-öffentliches und damit auch halb-legales Kiffen

Befürworter der Legalisierung von Marihuana zelebrieren jedes Jahr am 20. April um exakt 16:20 Uhr den Cannabis-Tag durch gemeinsames, halb-öffentliches und damit auch halb-legales Kiffen. Das Onlineportal GetYourGuide, das auf Stadtführungen spezialisiert ist, zeigt Urlaubern, wo sie sich über die Hintergründe zur berühmt-berüchtigten, siebenblättrigen Pflanze informieren können.

Alternative Behandlungsmethoden mit Weed

Bei dieser Tour in Vancouver erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Welt des medizinischen Cannabis. Interessierte treten so auf sicherem und vor allem legalem Weg in Kontakt mit Marihuana und können sich über die verschiedenen Einsatzgebiete der Alternativmedizin informieren. Um medizinisches Cannabis ausgehändigt zu bekommen, ist eine ärztliche Visite nötig, die ebenfalls im Rahmen der Tour absolviert wird. In circa vier Stunden tauchen die Reisenden in die kanadische Cannabis-Szene ein und erhalten gleichzeitig einen einzigartigen Überblick über die schönsten Seiten der Stadt.

Die europäische Heimat der Cannabis-Freuden

Der zweistündige, geführte Spaziergang ermöglicht den Teilnehmern einen tiefen Einblick in die Marihuana-Kultur der niederländischen Hauptstadt. Unter der Anleitung von echten Kennern gibt es die Möglichkeit einige ausgewählte Sorten in Amsterdams besten Coffeeshops zu testen. Diese werden in erster Linie von Einheimischen frequentiert, sodass Besucher von außerhalb einen besonders authentischen Eindruck von der liberalen Einstellung der Niederländer erhalten.

Altindische Rauchkultur in Amsterdam

Hippie, Kiffer oder auch Pothead sind umgangssprachliche, aber häufig abwertend gemeinte Synonyme für Konsumenten von Marihuana. Entsprechend empfindlich reagieren die sogenannten Ganja-Raucher, wenn sie von Externen so genannt werden. Ganja-Anhänger distanzieren sich von der Mainstream-Marihuana-Kultur in Amsterdam und orientieren sich eher an dem altindischen Ritus des Rauchens. Bei dem zwei- bis dreistündigen Rundgang erhalten die Besucher einen Einblick in die Ganja-Szene Amsterdams.

