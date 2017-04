Spotify zum halben Preis: Studentenrabatt in Österreich gestartet

Bei Nachweis einer Immatrikulation gibt es den Streamingdienst für 4,99 Euro monatlich

Spotify hat sein Studenten-Abo nun mit einiger Verspätung auch in Österreich eingeführt. Wer eine Immatrikulationsbestätigung vorlegt, kann Spotify zum halben Preis abonnieren: Für 4,99 Euro monatlich. Spotify arbeitet laut einer Aussendung mit SheerID zusammen, um den Studentenrabatt administrativ umzusetzen. Das Angebot ist nun in 36 Ländern verfügbar, bislang gab es das Studentenabo lediglich in vier Märkten.

Alternativen

Neben Spotify bieten auch zahlreiche andere Hersteller Studententarife, beispielsweise Apple Music. Anbieter setzen zusehends auf Alternativen zum klassischen Abo, etwa in der Form von Familienabos, die für mehrere Personen gelten. (red, 19.4.2017)