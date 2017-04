Bob unterbietet mit neuem Datentarif Yesss

A1 platziert seine Billigschiene zunehmend als Preisbrecher am Markt

A1 platziert seine Billigschiene Bob zunehmend als Preisbrecher am Markt. Am Mittwoch wurde dafür der Datentarif "Gigabob unlimited" an den Start gebracht. Dieser bietet unlimitiertes Surfen im 4G/LTE-Netz (bis zu 20 Mbit/s) ohne Bindung, ohne Aktivierungsentgelt und ohne SIM-Pauschale für 19,90 Euro/Monat pro Monat. Damit unterbietet man die Diskontschwester Yesss, die einen vergleichbaren Tarif anbietet.

Optional dazu gibt es für Bob-Kunden den mobilen W-Lan-Hotspot Alcatel MW40 für 49,90 Euro. (red, 19.4.2017)