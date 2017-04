Rangers stellen gegen Canadiens auf 2:2

Nach 2:1-Heimsieg des Grabner Teams wird die Serie in Montreal fortgesetzt

New York – Die New York Rangers und Michael Grabner haben in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Montreal Canadiens den Ausgleich geschafft. Im heimischen Madison Square Garden feierten die Rangers am Dienstagabend (Ortszeit) einen 2:1-Sieg und glichen damit in der "best of seven"-Serie auf 2:2 aus. Grabner blieb bei 12:34 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Spiel fünf in dem Play-off-Duell der Eastern Conference findet am Donnerstag (Ortszeit) wieder in Montreal statt. (APA, 19.4. 2017)