Trumps "Armada" fährt nun doch Richtung Nordkorea

Flottenerband, mit dem die US-Regierun drohte, war in Wirklichkeit bei Manöver mit Australien

Washington/Seoul – Der von den USA vor mehr als einer Woche in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel beorderte Flottenverband nahm zunächst Kurs in die entgegengesetzte Richtung. Der Marine-Kampfverband habe zuerst an einem Manöver mit Australien teilgenommen, so das US-Pazifikkommando am Dienstag, und bestätigte damit einen Bericht der "New York Times".

Zuvor hatten US-Regierungsvertreter über Ostern erklärt, die Schiffe stünden für einen möglichen Präventivschlag gegen Nordkorea bereit. "Wir shcicken eine Armada" hatte Präsident Trump gegenüber dem US-Sender Fox News erklärt. Das stellte sich als möglicher Bluff heraus, wobei einige US-Medien auch von "Kommunikationsfehlern" in der US-Regierung berichten.

So hatten etwa auch Verteidigungsminister James Mattis und der Nationale Sicherheitsberater H. R. McMaster davon gesprochen, dass der Flottenverband unterwegs sei. Ob sei tatsächlich nicht wussten, dass dies nicht der Fall war, muss noch geklärt werden.

Nun ist der Verband aber tatsächlich unterwegs: Die vom Flugzeugträger Carl Vinson geführten Marineschiffe seien auf dem Weg in Richtung Westpazifik, bestätigte das US-Militär.

Angesichts der wachsenden Spannungen wegen Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm hatte das US-Militär am 10. April angekündigt, dass die Carl Vinson angewiesen worden sei, in Richtung Korea aufzubrechen. Einen Tag später gaben US-Regierungsvertreter an, dass es wohl noch länger als eine Woche dauern werde, bis der Flottenverband das Gebiet erreicht. Am vergangenen Samstag, als Nordkorea anlässlich des wichtigsten Nationalfeiertags mit einer Militärparade Stärke demonstrierte, war der Verband weit von dem Gebiet entfernt in der Sundastraße und anschließend im Indischen Ozean unterwegs. (APA, 19.4.2017)