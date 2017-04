Behörde: Vivendi muss Anteil an Telecom Italia oder Mediaset senken

Französischer Konzern will bei EU-Kommission dagegen vorgehen

Der französische Medienkonzern Vivendi muss auf Geheiß einer italienischen Aufsichtsbehörde seine Beteiligung an der Telecom Italia oder der Mediengruppe Mediaset reduzieren. Dafür hätten die Franzosen ein Jahr Zeit, teilte die italienische Kommunikationsbehörde AGCOM am Dienstagabend mit. Vivendi müsse sich an die kartellrechtlichen Vorschriften halten.

Innerhalb von 60 Tagen soll der Konzern nun einen entsprechenden "Aktionsplan" vorlegen. Vivendi teilte daraufhin mit, offiziell Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die Anordnung einzulegen.

Mehrheit im Aufsichtsrat

Insidern zufolge strebt Vivendi bei der Telecom Italia die Mehrheit im Aufsichtsrat an und könnte somit die Italiener de facto kontrollieren. Der französische Konzern ist mit rund 29 Prozent der größte Anteilseigner von Telecom Italia. Mit der faktischen Kontrolle über den italienischen Telekomkonzern könnte Vivendi erneut Spekulationen schüren, Telecom Italia mit der Mediengruppe Mediaset des Milliardärs und Ex-Premiers Silvio Berlusconi zusammenzuschließen, an der die Franzosen einen signifikanten Anteil halten. Bisher hat Vivendi erklärt, Telecom Italia nicht zu kontrollieren. (APA, 19.4.2017)