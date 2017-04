Rieder Verteidiger nach glattem Rot-Foul an Sturms Schmerböck im Glück

Wien – Rieds Abwehrchef Thomas Reifeltshammer ist vom Fußball-Bundesliga-Strafsenat am Dienstag nur für eine Partie fix gesperrt worden. Zwei weitere Spiele wurden bedingt auf sechs Monate ausgesprochen. Der 28-Jährige hatte im Duell bei Sturm Graz am Samstag Marc Andre Schmerböck zu ungestüm mit dem Knie in Gesichtshöhe getroffen und völlig zurecht die Rote Karte gesehen. (APA, 18.4.2017)