Pro und Kontra: EU-Beitrittsgespräche mit Türkei beenden

KONTRA: Für eine andere Türkei

von Eric Frey

Knapp 24 Millionen Türken haben am Sonntag gegen die autoritäre Präsidialherrschaft von Tayyip Erdogan gestimmt. Bei fairen Bedingungen im Wahlkampf und am Wahltag hätte das Neinlager wahrscheinlich gewonnen. Auch wenn nicht alle Erdogan-Gegner lupenreine Demokraten sind, zeigt dieses Votum doch, wie stark das Verlangen der Türken – vor allem in den Städten – ist, zu Europa zu gehören. Und diese Menschen brauchen Unterstützung aus der EU. Die Beitrittsperspektive, so unrealistisch sie derzeit sein mag, ist die stärkste Waffe gegen Islamismus und Autoritarismus in der Türkei.

Ein endgültiger Abbruch der Beitrittsverhandlungen, wie ihn Österreichs Regierung fordert, würde in der Praxis nichts ändern, da die Gespräche ohnehin eingefroren sind. Aber es wäre ein Signal, dass die EU nicht mehr an die türkische Demokratie glaubt – so wie Donald Trump, als er Erdogan zum Sieg gratulierte. Der Abbruch ist genau das, was sich der türkische Präsident wünscht, weil er sich dann zum Opfer stilisieren kann. Die Wiedereinführung der Todesstrafe dient dem Zweck, diese Reaktion zu provozieren.

Die EU sollte nicht in diese Falle tappen, sondern deutlich erklären, dass man zwar mit Erdogan keine Beitrittsgespräche führen wird, mit einer zukünftigen Führung, die sich an europäische Werte hält, aber schon. Ein formeller Abbruch würde diese Option verbauen – und die Opposition gegen Erdogan massiv schwächen. Das müssten eigentlich auch Christian Kern und Sebastian Kurz verstehen. (Eric Frey, 18.4.2017)