Electric-Spring-Festival: Elektronisches Frühlingserwachen

Das Festival im Wiener Museumsquartier bietet an zwei Tagen Konzerte von Routiniers und Shootingstars

Wien – Die dritte Ausgabe des Electric-Spring-Festivals startet am Donnerstag im Wiener Museumsquartier. Heuer hat das Grazer DJ- und VJ-Kollektiv Etepetete die Programmierung übernommen, in den kommenden zwei Tagen und Nächten gibt es 14 Konzerte zu sehen – bei freiem Eintritt.

Das diesjährige Motto lautet "Move", was durchaus wörtlich verstanden werden kann, schließlich finden die einzelnen Auftritte alternierend auf den verschiedenen Bühnen statt. Erstmals suchten die Etepetete-Protagonistinnen Nane, Lisa und Lisge dabei nach neuen Sounds. Einer der Höhepunkte am Freitag ist der Auftritt von Gerald Hoffmann, der unter sei- nem Künstlernamen Gerard schon seit fast 14 Jahren Hip-Hop-Hybride bastelt. Zuletzt hat der Rapper mit dem Sinn für Vermarktung und Geschäft auch durch die Gründung des Labels Futurefuture aufhorchen lassen, nun stellt er das neue Album AAA vor: Die erste Single daraus, Luftlöcher, erschien zu Jahresbeginn.

Ebenfalls am Freitag steigt der Auftritt von Mavi Phoenix: Die Linzerin gehört zu den Shootingstars der Szene, in ihren auf Englisch gesungenen oder gerappten Nummern verbindet sie Elemente aus Hip-Hop, Elektro und R & B zu modernem Pop. Noch eine Spur internationaler wird es bei dem Team Mr. Dero & Klumzy Tung, das seit zehn Jahren die Tanzböden der Clubs zwischen London und Österreich beschallt und dabei auf Hip-Hop, Soul, Funk und Reggae setzt. Unkonventionelleres in diesem ansonsten naturgemäß von Electropopvariationen dominierten Festival-Line-up darf vom Einfrauorchester Lulu Schmidt (Gesang, Klavier, Geige, Elektronik) erwartet werden, die elektronischen Pop mit Klassik- und Noise-Partikeln verfremdet. Jüngst ist die EP Let Me Go erschienen, das Album BiPopularity ist für den Herbst angekündigt. (Gerhard Dorfi, 18.4.2017)