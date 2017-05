Live in der STANDARD-Redaktion: Kœnig

Der Jazzschlagzeuger war mit seinem Hip-Hop-Electro-Act bei uns zu Gast

Wieso eine ganze Band bemühen, wenn man auch alles alleine machen kann? Lukas König hat mit seinem Soloprojekt Kœnig eine tosende One-Man-Show mit Schlagzeug, Synth-Bass, Samples, Gesang und Rap erschaffen. Für den STANDARD Player performte der Jazzmusiker, den man seit vielen Jahren auch von anderen Projekten wie Kompost 3 oder Koenigleopold kennt, drei Songs aus seinem aktuellen Album "Best of 28". Live zu bestaunen gibt es den vielseitigen Mann am 3. Juni im Wiener Rhiz und am 14. Juni in der Salzburger Arge Kultur.

Song #1: "Loosin Shmoosin 9"

derstandard.at

Song #2: "Wood 9"

derstandard.at

Song #3: "Rain Colour 9"

derstandard.at

Seinen Namen macht er zum Programm: In seinem Soloprojekt Kœnig herrscht Lukas König über alles.

(Gerald Zagler, Lukas Friesenbichler, Maria von Usslar, Eva Walisch, Jasmin Al-Kattib, 20.5.2017)