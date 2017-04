Vorarlberger Bachmann electronic erzielte Umsatz von 68,3 Mio. Euro

– Bestmarke von 70,4 Mio. Euro aus dem Jahr 2010 nur knapp verfehlt – Positive Umsatz- und Ertragslage

Das Vorarlberger Hightech-Unternehmen Bachmann electronic hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,3 Mio. Euro erzielt. Damit habe man die Bestmarke von 70,4 Mio. Euro (2010) nur knapp verfehlt. Die positive Umsatz- und Ertragslage der vergangenen Jahre sei fortgeschrieben worden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Unternehmens. Weitere Kennzahlen wurden nicht genannt.

Der Absatz der weltweit verkauften elektronischen Steuerungen habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in Europa und Indien besonders gut entwickelt, erklärte Geschäftsführer Bernhard Zangerl. Die Produkte seien vorwiegend an Kunden aus der Maschinenindustrie und aus der Energiewirtschaft veräußert worden, rechnete Zangerl mit weiter steigender Nachfrage.

Die Zahl der Mitarbeiter nahm um fünf Prozent auf 459 zu, davon arbeiten 348 in Vorarlberg. "Fähige, engagierte Fachkräfte werden zusehends zum Differenzierungsmerkmal im weltweiten Wettbewerb", so der Geschäftsführer, der auch Vorarlberg lobte. Das Land biete gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein Top-Ausbildungssystem. (APA, 18.4. 2017)