Gericht verbietet Uber in Brünn

Uber will berufen

Der US-Fahrvermittlungsdienst Uber stößt bei seiner Expansion in Europa nun auch in Tschechien auf Widerstand. Ein Gericht verbot das Angebot am Dienstag per einstweiliger Verfügung in Brünn (Brno), der zweitgrößten Stadt des Landes mit fast 400.000 Einwohnern. Die Richter rügten fehlende Taxameter in den Fahrzeugen und forderten eine Kennzeichnung als Taxi. Uber kündigte an zu berufen.

"Uber respektiert bewusst die Vorschriften nicht"

Als Kläger waren ein örtliches Taxiunternehmen und die Stadtverwaltung aufgetreten. "Uber respektiert bewusst die Vorschriften nicht", kritisierte Oberbürgermeister Petr Vokral. (APA, 18.4. 2017)