Raketenstart wird mit Rundumsicht live übertragen

Reihe von Kameras in Cape Canaveral montiert, um 360-Grad-Streaming zu ermöglichen

foto: ap photo/john raoux Knapp zehn Tonnen Nutzlast kann eine Atlas-Rakete dieses Typs in einen erdnahen Orbit wie den der ISS bringen.

Cape Canaveral – Am Donnerstag werden wieder zwei Raumfahrer vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur aus zur Internationalen Raumstation aufbrechen. Schon heute steht der Start eines unbemannten Lastentransports von Cape Canaveral aus an. Das ist ein vergleichsweise unspektakuläres Ereignis, dafür will die US-Raumfahrtbehörde NASA es in neuer Qualität live übertragen.

nasa

Rund um die Startrampe der Rakete vom Typ Atlas V wurden im Abstand von 90 Metern Kameras montiert, die ein 360-Grad-Streaming ergeben sollen, das – geeigneten Web-Browser vorausgesetzt – Navigieren per Maus ermöglicht. Die Rakete soll heute, Montag, um 17.11 Uhr starten. Zehn Minuten vorher beginnt das Streaming im YouTube-Kanal der NASA. (red, 18. 4. 2017)