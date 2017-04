DigiDruck mit neuem Erscheinungsbild

Wien – Diese Woche startet die neue Kommunikationskampagne der digiDruck GmbH. Sie soll den "Beginn einer Neuausrichtung" der in Brunn am Gebirge ansässigen Digitaldruckerei zeigen, heißt es in einer Aussendung. Kreiert wurde die Kampagne von der Agentur studiounlabeled. (red, 18.4.2017)

Credits:

Konzept: Leni Charles (studiounlabeled) | Art Director: Dominik Schefer (studiounlabeled) | Text: Daniela Stenzenberger (studiounlabeled) | Grafik: Dominik Schefer (studiounlabeled) | Beratung: Leni Charles (studiounlabeled) | Strategie: Gabriel Schönberger (digiDruck)