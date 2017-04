Schulautonome Tage: Karmasin will Herbstferien fixieren

Summe der Ferien soll gleich bleiben. Die SPÖ wurde noch nicht in die Planung eingebunden

Wien – Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) will die schulautonomen Tage in Herbstferien umwandeln. Diese sollen terminlich mit 26. Oktober bis 2. November fixiert sein und bundesweit gelten. Der ÖVP-interne Vorschlag sei das Ergebnis monatelanger Verhandlungen, sagte die Ministerin am Dienstag vor Journalisten. Vom Koalitionspartner habe sie positive Signale erhalten, als die Papiere übermittelt wurden. Doch die zuständige Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) stellt klar, erst kurz vor der Pressekonferenz von dem schwarzen Vorstoß erfahren zu haben.

Karmasin betont, dass die "Ferienzeit in Summe gleich" bleibe, sie habe sich davon überzeugen lassen, dass auch an den neun Wochen langen Sommerferien nichts geändert werde. Doch die Herbstzeit sei für Schüler besonders anstrengend, sie hätten keine verlässliche Pause zum Krafttanken. Das sei kontraproduktiv und führe zu "Burnout und maximaler Überforderung".

Hammerschmid verweist auf Autonomiepaket

Bisher hat jede Pflichtschule vier freie Tage pro Schuljahr (AHS fünf Tage), die meist rund um Feiertage gelegt werden. Für Karmasin liegt die "Lösung auf der Hand", mit bundesweiten Herbstferien werde eine fixe, planbare und einheitliche Ferienzeit geschaffen. Für die Schulen blieben damit weiterhin ein bzw. zwei autonome Tage, über die sie frei verfügen könnten, auch wenn weniger bzw. mehr Tage für die Herbtsferien gebraucht würden: "Das mittelt sich aus", erklärt die Familienministerin. Dass man den Koalitionspartner erst im Anschluss an die Öffentlichkeit informiere, findet Karmasin "legitim", wenn die ÖVP eine Position ausarbeite.

Für Hammerschmid kommt der schwarze Vorschlag überraschend. Derzeit sei das Schulautonomie-Paket in Begutachtung, dabei werde auch dieser Themenkomplex angeschnitten, erklärt eine Sprecherin dem STANDARD. Das Thema sei nicht neu, auch die Probleme für Eltern mit Kindern an verschiedenen Schulen seien bekannt. Aber: "Wir haben alle Schulpartner gefragt, ob hier etwas geändert werden soll – sie wollten die derzeitige Variante beibehalten", heißt es aus dem Büro der Bildungsministerin. Karmasin könne im Zuge des Begutachtungsprozesses eine Stellungnahme abgeben, gegebenenfalls wolle Hammerschmid mit ihrem ÖVP-Gegenüber, dem Wissenschaftsstaatssekretär Harald Mahrer, verhandeln. (mte, 18.4.2017)