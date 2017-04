37 Punkte von Leonard bei zweitem Spurs-Sieg

San Antonio un Titelverteidiger Cleveland stellen im Playoff auf 2:0

Cleveland/San Antonio – Die Cleveland Cavaliers und San Antonio Spurs haben am Montagabend in den "best of seven"-Auftaktserien der NBA-Playoffs jeweils auf 2:0 gestellt. Der Titelverteidiger aus Cleveland feierte einen 117:111-Heimerfolg über die Indiana Pacers, die Spurs setzten sich ebenfalls vor eigenem Publikum gegen die Memphis Grizzlies 96:82 durch.

Matchwinner in San Antonio war einmal mehr Kawhi Leonard. "The Klaw" erzielte 37 Punkte und damit einen neuen Playoff-Rekord. Die Spiele drei und vier finden nun in der Nacht auf Freitag und Sonntag jeweils in Memphis statt. Auch die "Cavs", bei denen Kyrie Irving (37 Punkte), LeBron James (25 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists) sowie Kevin Love (27 Punkte und 11 Rebounds) mit insgesamt 89 Punkten herausragten, müssen nun diese Woche ebenfalls zwei Mal in Indianapolis antreten. (APA, 18.4. 2017)

Playoff-Ergebnisse – Auftaktrunde ("best of seven"), jeweils zweites Spiel:

Eastern Conference:

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 117:111 – Stand in der Serie: 2:0

Western Conference:

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 96:82 – Stand in der Serie: 2:0