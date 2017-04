Plagiatsaffäre: Steirischer Landesrat Christian Buchmann tritt zurück

Der Druck auf den Wirtschafts- und Kulturlandesrat wurde nun doch zu stark. Eine Rochade in der Landesregierung könnte bevorstehen

Graz – Der steirische Wirtschafts- und Kulturlandesrat Christian Buchmann (ÖVP) tritt nun doch aus seinen politischen Funktionen zurück. Das gab Buchmanns Büro am Dienstagmorgen per Aussendung bekannt.

Buchmann war durch die Plagiatsaffäre rund um seine Dissertation immer stärker unter Druck geraten. Vor Ostern erkannte ihm die Grazer Karl-Franzens-Universität seinen Doktortitel offiziell ab. Im Anschluss stellte sich die Parteispitze, allen voran der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, geschlossen hinter Buchmann und seinen Entschluss für einen Verbleib in der Landesregierung. Doch zuletzt wurden auch ÖVP-intern kritische Stimmen laut – DER STANDARD berichtete.

Buchmann soll weite Teile seiner Dissertation, mit der er zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften promovierte, abgeschrieben haben, ohne die Quellen ausreichend zu zitieren.

"Fehler wiegen schwerer"

In der Aussendung begründete Buchmann seine Kehrtwende in der Causa so: "Ich musste in den letzten Tagen zur Kenntnis nehmen, dass ein Fehler vor 17 Jahren schwerer wiegt als Leistungen in der Gegenwart und Ideen für die Zukunft."

Der Erste, der Buchmann für seinen Rückzug "Respekt" zollte, war der Chef der steirischen Grünen, Lambert Schönleitner, der aber auch nochmals die "völlig irrationalen ÖVP-Verteidigungsstrategie der letzten Tage" kritisierte. Vor allem Nagl hatte nämlich vor allem die Aufdecker des Plagiats als "Heckenschützen" und "Kopfgeldjäger" angegriffen.

Der Rücktritt Buchmanns wird ab 25. April wirksam und könnte eine Rochade in der Landesregierung auslösen. (Colette M. Schmidt, 18.4.2017)