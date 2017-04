Türkische Opposition fordert Annullierung des Referendums

Ein möglicher Gesetzesverstoß der Wahlbehörde am Tag der Abstimmung bringt das Referendum in der Türkei ins Wanken

Sie haben wieder die alten Schlachtgesänge aus dem Gezi-Park angestimmt. "Das ist nur ein Anfang – der Kampf geht weiter", schallt es am späten Abend über die Straßen in Kadiköy und in Beşiktaş, den zwei größten Hochburgen der Opposition in der Millionenstadt Istanbul. Einige Tausend gehen demonstrieren, enttäuscht über die Niederlage und doch ermuntert von der Herausforderung des Staates wie damals vor vier Jahren beim Protest um den Istanbuler Gezi-Park.

Der Staatschef aber hat den knappen Sieg beim Referendum schon abgehakt. Er hat sein Prä sidialregime bekommen, wenn auch nur mit 51,4 Prozent. Tayyip Erdoğan benützt ein nicht recht übersetzbares türkisches Sprichwort, als er am Abend nach der Abstimmung seine kurze Erklärung vor der Presse abgibt.

In dem Sprichwort geht es um ein Pferd, das längst vorbeigezogen ist, und um den Istanbuler Stadtteil Üsküdar. Was vorbei ist, ist vorbei, soll das offenbar heißen. Die andere Hälfte der Türken, die gegen die Verfassungsänderungen stimmte, möge sich mit der Niederlage abfinden; sie hat ihre Chance gehabt.

Schlecht gewählt

Aber das Sprichwort ist schlecht gewählt. Erdoğan war vor Jahren einmal bei einem öffentlichen Auftritt von einem bockigen Pferd abgeworfen worden. Und sein eigener Stadtteil Üsküdar, wo Erdoğans privates Wohnhaus liegt, hat ihn im Stich gelassen. Im konservativen Üsküdar lag das Nein zu den Verfassungsänderungen am Ende deutlich vorn wie überall in Istanbul.

Es ist die erste Niederlage für Erdoğan und seine konservativ-islamische Partei AKP in der Bosporus-Metropole. Ankara und Izmir sagten ebenfalls Nein zum Präsidialregime. Die anatolische Provinz und die stockkonservative Schwarzmeerregion retteten am Ende den Staatspräsidenten.

Die Opposition will sich zudem, anders als Erdoğan empfiehlt, keinesfalls mit der Niederlage abfinden. Bülent Tezcan, einer der Vizevorsitzenden der sozialdemokratischen CHP, forderte am Montag nichts weniger als die Annullierung des Referendums. Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung gab es den ganzen Sonntag über: von jenem Ortsvorsteher in einem Dorf im Südosten, der mit fünf Umschlägen aus der Wahlkabine kam; dem Wahllokalleiter in Urfa, der gefilmt wurde, als er Stimmzettel mit "Ja" bestempelte; oder aus jenem anderen Wahllokal in der Provinz Ankara, in der Stimmzettel nachträglich ein Siegel erhielten. Letzteres ist der größte Vorwurf der Opposition. Die oberste Wahlbehörde hatte noch am Tag der Abstimmung die Regeln geändert und auch Stimmzettel und Umschläge für gültig erklärt, die kein offizielles Siegel trugen. Ein Verstoß gegen das Wahlgesetz, argumentiert die Opposition.

Kritik der Wahlbeobachter

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilen diese Ansicht. Die Anweisungen der Wahlbehörde untergruben die Sicherheit der Abstimmung und widersprachen dem Gesetz, hieß es in dem Bericht der internationalen Beobachter, der am Montag in Ankara vorgelegt wurde. Der Unterschied zwischen Ja- und Neinstimmen betrug offiziell 1,2 Millionen Stimmen.

Tayyip Erdoğan ficht das nicht an. Für Montagabend bereits hat er den nationalen Sicherheitsrat und anschließend das Regierungskabinett in den Präsidentenpalast einbestellt. Eine neuerliche Verlängerung des Ausnahmezustands steht an. Die Parlamentsmehrheit soll sie morgen, Dienstag, abnicken. Erdoğan wird weiterhin mit Notstandsdekreten regieren können. Noch ist nicht klar, wie genau der Übergang von der parlamentarischen Demokratie zum neuen Präsidialregime ablaufen soll.

Sicher ist, dass Erdoğan zunächst seine Mitgliedschaft in der AKP wieder aktiviert und dann bei einem außerordentlichen Parteitag wieder die Führung übernimmt. Die jetzige Verfassung legt fest, dass der Staatspräsident sein Amt ohne Bindung zu einer politischen Partei ausführen soll. Es ist einer jener Punkte, die mit dem Referendum geändert wurden. Alle insgesamt 18 Verfassungs änderungen treten erst mit der nächsten gemeinsamen Neuwahl von Parlament und Präsident in Kraft. Die ist für November 2019 vorgesehen. Jeder aber erwartet vorgezogene Wahlen noch im Herbst dieses Jahres. (Markus Bernath aus Istanbul, 17.4.2017)