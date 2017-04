TV- und Radiotipps für Dienstag, 18. April

Eigenwilliger Sex, Unwille zur Rache, humorvolle Tristesse: Versäumen Sie nicht "Ein Mann von Welt", dazu Universum, Willkommen Österreich, Pratersterne und mehr

19.45 REPORTAGE

Re: Obdachlos trotz Job in Paris Majid Benhari ist seit eineinhalb Jahren obdachlos. Dass es ausgerechnet ihn treffen würde, dass er selbst bis vor kurzem in Parks schlafen musste, ist für ihn bis heute ein Schock. Majid musste die familiäre Wohnung verlassen und landete auf der Straße. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Italien – Von den Alpen bis zum Mittelmeer Eineinhalb Stunden Natur – mit Bären und Wölfen – von den Zinnen der Dolomiten durch die Wälder der Abruzzen zu den Küsten des Mittelmeers. Bis 21.45, ORF 2

20.15 DOKU

Tourist Go Home Massentourismus in Barcelona, Venedig, Dubrovnik – und die Folgen des Ansturms: "Your tourism kills my neighbourhood!" und ähnliche Sprüche sind an den Hauswänden der überforderten Kommunen zu finden. Proteste gegen Kreuzfahrtschiffe in Venedig, gegen Ferienapartments statt Wohnraum in Barcelona, gegen Massen in einer Innenstadt mit nur drei Ausgängen in Dubrovnik. Bis 21.10, Arte

20.15 LOACH

Angels' Share – Ein Schluck für die Engel (GB/F/B/I 2012, Ken Loach) Als "Angels' Share" eines Whiskys bezeichnet man jenen Teil, der bereits im Fass verdunstet. Es gibt also immer ein paar gute Schlucke, die sich der Verwertbarkeit entziehen. An Ken Loach entwickelt er in seiner in Cannes mit dem Jurypreis prämierten Komödie auch einen ausgelassenen Plot, in dem die "Engel" einmal ein bisschen mehr abkriegen als sonst. Bis 22.10, ORF 1

lastmintrailers

21.00 MAGAZIN

Frontal 21 1) Das Trauma der IS-Opfer – in der Region Sindschar im Nordirak, wo die Terrormiliz 2014 einfiel. 2) Getäuschte Stromkunden – Die dreisten Tricks der Anbieter. 3) Machtkampf in der AfD – Showdown für Frauke Petry. Bis 21.45, ZDF

22.00 SPASS

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann: ORF-Kollege Christoph Feurstein (Thema) über Hass im Netz. Und Max Gaier und Bobby Slivovsky von der Wiener Band 5/8erl in Ehr'n – die auch gleich ihre Single Cheesy Kern vorstellen. Bis 23.00, ORF 1

22.20 NORDISCH

Ein Mann von Welt (En ganske snill mann, N 2010, Hans Petter Moland) Zwölf Jahre saß Ulrik (Stellan Skarsgård) wegen Mordes an seiner Frau im Gefängnis. Nach seiner Entlassung mietet er sich in einem Kellerzimmer ein. Ulrik macht nicht viele Worte, doch alle in seiner Umgebung finden, dass er eine zweite Chance verdient hat. Er versucht sich mit seiner Familie auszusöhnen. Eigenwilliger Sex, Unwille zur Rache, humorvolle Tristesse. Bis 0.15, 3sat

foto: ard degeto/paradox produksjon

22.30 RELIGION

kreuz & quer: Papst Benedikt XVI Porträt zum 90. Geburtstag des Papstes a. D. – und um 23.20 Der Papst und die Liebe über Johannes Paul II. Bis 00.20, ORF 2

23.00 KABARETT

Pratersterne Kleinkünstlerisches aus Thomas Maurers Tolerator (Österreichischer Kabarettpreis), von David Scheid (Goldenen Kleinkunstnagel) und von Angelika Niedetzky. Bis 23.30, ORF 1

0.20 TARANTINO

Inglourious Basterds (USA/D 2009, Quentin Tarantino) Eine Gruppe amerikanischer Soldaten skalpiert unter dem Befehl von Brad Pitt böse Nazis. Und eine traumatisierte Jüdin wird zur Femme fatale. In rasantem Erzähltempo verflicht Tarantino zwei Rachefeldzüge und schreibt dabei die Geschichte um. Mit, klar, Christoph Waltz als SS-Standartenführer Hans Landa, für den der Österreicher Golden Globe, Oscar und allerlei Preise erhielt. Bumsti. Bis 2.45, ORF 2