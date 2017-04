Englische Polizei gründet Einheit gegen Drohnen in Gefängnissen

Mit Drohnen geschmuggelte Objekte werden in britischen Justizanstalten zu immer größerem Problem

Die englische, walisische und nordirische Polizei wird verstärkt mit Justizanstalten zusammenarbeiten, um Drohnen von Gefängnissen fernzuhalten. In den vergangenen Monaten war es verstärkt zum Schmuggel von Smartphones und Drogen gekommen, die an den Drohnen befestigt waren. Die neue Einheit soll abgefangenen Drohnen analysieren und wirksame Abwehrmechanismen erforschen.

Kärnten: Netz aus Stahlseilen

Über mehrere Briten waren bereits Haftstrafen verhängt worden, weil sie Drohnen in abgesperrte Bereiche steuerten. Auch in Österreich testet man Methoden, um unbemannte Flugobjekte abzuwehren. Wie die Krone berichtet, spannte die Justizanstalt Klagenfurt ein Netz aus dünnen Stahlseilen, in denen sich Drohnen verheddern sollen. Tierschützer befürchten jedoch, dass darunter auch Vögel leiden könnten. (red, 17.4.2017)