Amazon: Update mit Alexa für Fire TV und Fire TV Stick

Streaming-Geräte bekommen nun Spracheingabe, außerdem neue Bedienoberfläche

Amazon hat begonnen, neue Firmware für Fire TV und den Fire TV Stick auszuspielen. Nutzer erwartet eine neue Bedienoberfläche und die Möglichkeit, Titel mit der Sprachassistentin Alexa zu suchen. Ein neuer Fire TV-Stick erscheint in der kommenden Woche, über das Update erhalten auch Nutzer älterer Geräte eine Reihe von Neuerungen.

Verteilung in Wellen

Mit der Alexa-App können sie nun etwa Wettervorhersagen abrufen oder Musik abspielen, heißt es in einer Aussendung von Amazon. Die Verteilung des Updates erfolgt laut WinFuture in Wellen. Das heißt, dass nicht alle User gleichzeitig ein Upgrade erhalten – manche müssen darauf also etwas länger warten. (red, 17.4.2017)