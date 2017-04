2:1-Führung für Canadiens im Playoff gegen Rangers

Grabner blieb bei 1:3 vor heimischem Publikum ohne Scorerpunkt

New York/Montreal – Die New York Rangers mit Michael Grabner haben ihr erstes Heimspiel in der Playoff-Serie gegen die Montreal Canadiens in der National Hockey League (NHL) verloren. Im Madison Square Garden fanden die Rangers kein Rezept gegen stark auftretende Kanadier, die nur 21 Schüsse auf ihr Tor zuließen. Mit dem 3:1-Auswärtssieg gingen die Canadiens in der "best-of-seven"-Serie 2:1 in Führung.

Den Sieg des Rekordmeisters aus Montreal stellten Treffer von Artturi Lehkonen, Shea Weber und Alexander Radulow sicher. Der einzige Treffer der Rangers fiel knapp drei Minuten vor Spielende, als ein Schuss von Verteidiger Brady Skjei vom Bein eines Montreal-Spielers unhaltbar abgefälscht wurde. Grabner blieb bei drei Schüssen aufs Tor ohne Erfolg. Spiel Nummer vier findet am Dienstagabend (Ortszeit) erneut im Madison Square Garden statt. (APA, 17.4.2017)