2:0 – Eishockey-Team testet erfolgreich gegen Italien

Ulmer und Spannring erzielen Treffer gegen A-Nation – Am Montag geht es noch einmal gegen die Azzurri

Neumarkt – Österreichs Eishockey-Nationalteam hat am Sonntag das vorletzte WM-Testspiel gewonnen. Martin Ulmer und Patrick Spannring schossen die Auswahl in Neumarkt/Südtirol zu einem 2:0 (0:0,0:0,2:0) gegen die A-Nation Italien. Am Montag (16.00) folgt in Innsbruck die Generalprobe für die WM der Division 1A (B-WM) von 22. bis 28. April in Kiew.

Teamchef Roger Bader hatte erstmals die beiden Schweden-Legionäre Konstantin Komarek und Lukas Haudum sowie die Spieler von Vizemeister KAC zur Verfügung. KAC-Verteidiger Steve Strong, Sohn des 38-fachen Teamspielers und Austro-Kanadiers Ken Strong, kam zu seinem Debüt im rot-weiß-roten Dress.

Zwei Drittel lang lieferten sich beide Mannschaften ein Defensiv-Duell, Anfang des Schlussdrittels gingen die leicht feldüberlegenen Österreicher aber in Führung. Martin Ulmer, Stürmer beim Schweizer Zweitligisten Olten, verwertete 76 Sekunden nach Wiederbeginn einen Abpraller nach Lebler-Schuss zum 1:0.

Das Team um Kapitän Thomas Raffl kontrollierte danach die Partie, servierte den Italienern aber mit unnötigen Scheibenverluste einige Chancen. Doch schwache Abschlüsse und Torhüter Bernhard Starkbaum, der alle 19 Torschüsse parierte, verhinderten den Ausgleich. Drei Sekunden vor Schluss fixierte Spannring mit seinem ersten Länderspiel-Tor in Unterzahl und ins leere Tor den Endstand.

Bader hat derzeit noch 28 Spieler im Kader, dazu soll auch noch Manuel Ganahl kommen. Nach der Partie am Montag reduziert der Schweizer seinen Kader auf 25 Mann, die am Donnerstag in die Ukraine fliegen. (APA, 16.4. 2017)

Ergebnis, Testpsiel am Sonntag:

Italien – Österreich 0:2 (0:0,0:0,0:2). Neumarkt/Südtirol.

Tore: M. Ulmer (42.), Spannring (60./SH und empty net).

Österreich: Starkbaum – Schlacher, Heinrich; St. Ulmer, Pallestrang; Schumnig, Strong; Duller, Kirchschläger – Hofer, Komarek, Th. Raffl; Woger, Hadum, Rauchenwald; M. Ulmer, Hundertpfund, Lebler; Brucker, Obrist, Spannring

Letztes WM-Testspiel am Montag (16.00 Uhr) in Innsbruck.