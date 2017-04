Vettel feiert in Bahrain zweiten Saisonsieg

Der Ferrarifahrer verdrängt die Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas auf die Plätze zwei und drei

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Im Wüstenrennen von Sakhir holte sich der Ferrari-Pilot seinen zweiten Sieg im dritten Saisonrennen und übernahm mit 68 Punkten die alleinige WM-Führung. Daniel Ricciardo kam für Red Bull nicht über Platz fünf hinaus, sein Teamkollege Max Verstappen schied mit Bremsproblemen aus.

Vettels großer Titelrivale Lewis Hamilton (England/61) wurde Zweiter vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland), der in Bahrain erstmals in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position innehatte.

Für Vettel war es der dritte Sieg in Sakhir nach 2012 und 2013 und der 44. Erfolg seiner Karriere. Ferrari hatte zuletzt 2010 durch den Spanier Fernando Alonso in Bahrain triumphiert.

Der nächste WM-Lauf steht in zwei Wochen in Sotschi in Russland auf dem Programm. (sid, APA, red, 16.4.2017)